Последние звонки прошли во всех школах в Реутове

В Реутове прозвучали последние звонки для 356 одиннадцатиклассников. Среди выпускников этого года — победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Высоких показателей в учебе добились 79 выпускников. Они претендуют на вручение медалей «За особые успехи в обучении».

«Желаю вам удачи на экзаменах. Верьте в себя и смело идите к своим целям. Уверен, вы найдете свое призвание и станете настоящими профессионалами своего дела — теми людьми, в чьих руках будущее городского округа Реутов и Подмосковья, их процветание и развитие», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Ученики профильных классов показали отличные результаты в научно-исследовательской деятельности. Многие уже определились с будущей профессией и готовятся к поступлению в вузы.

В Реутове продолжают модернизировать систему образования. В городе укомплектован педагогический состав во всех школах, средняя зарплата учителей стабильно превышает областные показатели. Помимо этого, в 2025 году 26 молодых специалистов получили поддержку в начале педагогической карьеры.