Последние звонки прошли в школах Воскресенска

Сегодня, 26 мая, во всех школах муниципалитета прозвенели последние звонки. Это волнительный и немного грустный праздник, который знаменует начало нового жизненного этапа для выпускников.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил гимназию № 1 — одно из ведущих учебных заведений, где традиции сочетаются с высоким качеством образования. Атмосфера на линейке была по-настоящему трогательной: счастливые и взволнованные лица выпускников, напутствия гостей, слезы радости и одновременно грусти.

Глава округа поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, профессионализм и душевную щедрость, которые помогают ребятам не только получать прочные знания, но и становиться достойными людьми. Особые слова признательности он адресовал родителям, которые прошли этот долгий школьный путь рядом с детьми: поддерживали, переживали и радовались их успехам.

Алексей Малкин поздравил выпускников: «Дорогие выпускники! Впереди у вас ответственная пора — экзамены. Желаю вам успешно пройти все испытания, показать лучшие результаты и поступить в те вузы, о которых вы мечтаете. Пусть знания, полученные в родной школе, станут прочным фундаментом для блестящей карьеры и счастливой жизни. Удачи вам и легких экзаменационных билетов!»