Последние звонки прошли в школах Можайского округа

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, прошли 26 мая во всех школах Можайского округа. В этом году школы покидают 1016 выпускников: 763 ученика девятых классов и 253 ученика одиннадцатых классов.

Каждая школа подготовила собственную программу праздника. На линейках выступали ученики младших классов. С поздравительными словами к выпускникам обратились педагоги, родители, а также депутаты и представители администрации округа. Сами виновники торжества подготовили ответные поздравления для любимых учителей: звучали благодарственные слова и песни.

«Мы знаем, чего стоило вам ваше усердие: часы, проведенные за учебниками, блеск побед на олимпиадах и искренняя радость от новых открытий. Ваша целеустремленность и трудолюбие вызывают искреннее уважение. Вы — наша гордость, и мы верим, что каждый из вас способен на самые высокие свершения», — поздравил выпускников глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

С начала июня выпускников ждут экзамены: девятиклассникам предстоит сдавать ОГЭ, одиннадцатиклассникам — ЕГЭ. Большинство ребят уже определились с выбором дальнейшего пути. Часть планирует поступать в высшие учебные заведения, часть — в техникумы и колледжи в Московской области и за ее пределами.