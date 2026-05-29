Последние звонки прошли в школах Дмитровского округа

В каждой школе царила теплая, трогательная атмосфера. Выпускники исполнили прощальный вальс, подготовили музыкальные и поэтические сюрпризы. С ответными поздравлениями выступили первоклассники. Кульминацией праздника стал традиционный последний звонок.

Особенный день прошел в Инженерной школе Дмитрова, открывшейся в 2024 году. В этом году учебное заведение впервые выпускает 79 одиннадцатиклассников — три класса стали первыми выпускниками. На празднике присутствовал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Дорогие ребята! Глядя на вас, вспоминаешь свои школьные годы. У вас все впереди, не бойтесь ничего. Экзамены — это важно, но не смысл всей жизни. Пройдите этот этап уверенно, как вы прошли все одиннадцать лет. Верьте в свои силы. В жизни бывают сложности, но вера в себя помогает преодолеть любое препятствие. Делайте все, чтобы мы и ваши родители всегда говорили: это наши самые лучшие ребята. Люблю вас, горжусь вами. Только вперед!» — поздравил выпускников Михаил Шувалов.

В завершение праздника выпускники Инженерной школы исполнили «Школьный вальс» под открытым небом. Поздравить выпускников также пришли представители администрации, депутаты, руководители предприятий и общественных организаций. Теперь у ребят — экзамены и поступление в вузы и колледжи.