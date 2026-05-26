Последние звонки прошли в школах Богородского округа

26 мая в школах Богородского округа прошли торжественные линейки, посвященные последним звонкам. В этом году обучение завершили 804 одиннадцатиклассника и 2540 девятиклассников.

Праздничные церемонии состоялись во всех образовательных учреждениях муниципалитета. Выпускников поздравили педагоги, родители, депутаты и представители администрации. Для школьников подготовили концертные номера, творческие выступления и традиционный последний звонок, который стал символом окончания учебного этапа и начала нового периода в жизни.

Особое внимание в этот день уделили словам благодарности учителям. Выпускники вспоминали школьные годы, а первоклассники выступили с напутственными пожеланиями. Впереди у ребят государственные экзамены, выпускные вечера и поступление в колледжи и вузы.

Исполняющий полномочия главы Богородского округа Денис Семенов посетил Центр образования № 45 в деревне Ямкино. Он поздравил выпускников, педагогов и родителей с окончанием учебного года.

«Хочу поблагодарить педагогов за огромный труд и внимание к каждому ученику. Центр образования № 45 по праву считается одной из сильнейших школ округа. Здесь ребята получают качественные знания и хорошую подготовку. Впереди экзамены и новый этап жизни, и я уверен, что выпускники достойно справятся со всеми испытаниями», — отметил Денис Семенов.

Богородский округ продолжает сохранять высокие позиции в сфере образования Московской области. По итогам прошлого года муниципалитет вошел в число лучших в регионе и занял шестое место по результатам аттестации, а также девятое место в рейтинге школ.