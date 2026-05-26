Последние звонки прошли в школах Балашихи

Последние звонки для выпускников 11 классов прошли в школах и гимназиях городского округа Балашиха 26 мая. В этом году стены школ покинут 2535 выпускников.

Напутственные слова для выпускников сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Для вас этот день наполнен радостью, предвкушением нового и совсем немного — светлой грустью. Школьные годы позади. Впереди пора экзаменов. А затем предстоит сделать первый по-настоящему взрослый шаг — выбрать профессию. В Московской области сегодня есть все возможности для отличного старта. В регионе создаются передовые научно-образовательные кластеры, современные производства и творческие площадки. Нам очень нужны ваш энтузиазм, энергия и свежий взгляд», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Традиционно по окончании учебного года учащиеся и педагоги собрались на торжественной линейке. В школе № 14 одними из гостей стали начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова и Герой Российской Федерации, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев — папа одной из выпускниц, Ксении Клещеревой. Иван Юрьевич поздравил выпускников с важным этапом в жизни, поблагодарил учителей за их труд, терпение и мудрость, а также выразил признательность родителям за поддержку детей на протяжении всех школьных лет.

«Для выпускников одиннадцатых классов это особенный, очень волнительный и важный день. Уверен, что знания, которые вы получили в школе, поддержка учителей и родителей помогут вам добиться успеха и реализовать свои мечты. Особые слова благодарности — нашим педагогам. Спасибо за ваш огромный труд, терпение, внимание и искреннюю любовь к детям», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов также посетил торжественную линейку в гимназии № 11.

«Ребята, сегодня вы подводите итог очень большой работы, большого пути, который вы прошли в школе. Именно на этой базе потом будет строиться все. Я от всей души желаю, чтобы добились того результата, который перед собой ставите. В вас верят ваши родители, вам доверяют ваши педагоги. От всей души поздравляю вас с этим праздником», — поделился Тарас Ефимов.

Теплые слова прозвучали и в школе № 18, где выпускников поздравил депутат Совета депутатов Николай Говричев.

«Впереди у вас новые возможности, цели и достижения. Верьте в себя, не бойтесь трудностей и смело идите к своей мечте. Желаю вам удачи, успеха и счастливого будущего», — подчеркнул депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев.

Ежегодно выпускники школ Балашихи показывают высокие результаты в сдаче Единого государственного экзамена, так в 2025 году стобалльниками стали 36 учеников. В 2026 году ЕГЭ начнется 1 июня. Первые экзамены пройдут по истории, литературе и химии.