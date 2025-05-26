В период с 21 по 24 мая в образовательных учреждениях региона состоялись последние звонки, ставшие символом прощания с детством и началом взрослой жизни. На мероприятиях присутствовали школьники, учителя, родители, представители администрации и депутаты.

Всего в Богородском округе 3180 выпускников: 716 одиннадцатиклассников и 2464 девятиклассников. В ходе торжественных линеек звучали слова благодарности педагогам, напутственные речи и, конечно, долгожданный звонок, символизирующий окончание школьной главы.

Особенно трогательным моментом стала церемония в школе в микрорайоне Новое Бисерово-2. В этом учебном заведении выпускной прошел впервые, так как школа открылась всего год назад. Местных выпускников здесь пока нет, однако 19 старшеклассников из соседнего поселка Зеленый стали первыми, кто получил дипломы в новом здании.

Депутаты и представители администрации поздравили выпускников, пожелали им успехов и выразили надежду, что молодое поколение сохранит связь с родным краем и продолжит идти к поставленным целям, несмотря на возможные трудности.

«Желаю, чтобы, как ни огорчало падение, всегда находились силы для дальнейшего продолжения движения к поставленным целям. Сохраняйте ясный ум, твердую память, верность родному краю, идеалам, которые вам прививала семья и школа», — обратился к собравшимся депутат округа Олег Волянский.