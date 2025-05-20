Последние звонки начались в школах Воскресенска

Посвященные последнему звонку торжественные линейки стартовали в городском округе. Эти дни станут особенными в жизни каждого школьника.
Праздник последнего звонка в воскресенской гимназии № 1 посетили председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко и заместитель главы муниципалитета Ксения Архипова. Стены этого учебного заведения скоро покинут 45 учеников одиннадцатого класса.
Почетные гости поздравили выпускников с этим важным днем. Сергей Матвиенко напомнил, что впереди ребят ждут экзамены, и пожелал достойно справиться с предстоящими испытаниями.
«Желаю каждому выпускнику поступить в выбранные учреждения высшего образования, найти свое место в жизни и работать на процветание Родины. Ставьте себе новые цели и успешно их достигайте!» — сказал глава совета депутатов.
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