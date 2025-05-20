Последние звонки начались в школах Воскресенска

Посвященные последнему звонку торжественные линейки стартовали в городском округе. Эти дни станут особенными в жизни каждого школьника.

Праздник последнего звонка в воскресенской гимназии № 1 посетили председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко и заместитель главы муниципалитета Ксения Архипова. Стены этого учебного заведения скоро покинут 45 учеников одиннадцатого класса.

Почетные гости поздравили выпускников с этим важным днем. Сергей Матвиенко напомнил, что впереди ребят ждут экзамены, и пожелал достойно справиться с предстоящими испытаниями.

«Желаю каждому выпускнику поступить в выбранные учреждения высшего образования, найти свое место в жизни и работать на процветание Родины. Ставьте себе новые цели и успешно их достигайте!» — сказал глава совета депутатов.