Последние звонки для выпускников прошли в школах Химок

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, прошли 26 мая в школах Химок. Праздничные мероприятия состоялись в лицее № 21 в Сходне, школе № 19, гимназии № 23 и других учебных заведениях округа.

В лицее № 21 выпускников поздравил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. В школе № 19 поздравления принимали на двух площадках — в микрорайоне Планерная и в деревне Брехово. Лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова и Светлана Пашковская обратились к ребятам с теплыми словами.

«Последний звонок — это всегда рубеж. Позади годы учебы, дружбы, первых открытий. Впереди — экзамены и новая глава жизни. Хочется пожелать каждому найти свою дорогу и помнить учителей, которые вложили в них душу», — отметил Сергей Малиновский.

Гимназия № 23 провела линейки в нескольких корпусах: в микрорайоне Фирсановка и в Сходне, на улицах Микояна, Маяковского и Кирова. Напутственное слово произнесли муниципальный депутат Руслан Шаипов, директор школы и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Каждый последний звонок напоминает нам о главном. Школа закладывает фундамент на всю жизнь. И сегодняшние выпускники — тому подтверждение. Они выходят в новый этап с достойным багажом. Теперь слово за ними. А мы, старшие, всегда поддержим», — поделился Руслан Шаипов.

Последние звонки прошли во всех школах округа.

Больше новостей о Химках смотрите в нашем канале в MAX.