Последнее в 2024 году заседание Совета депутатов состоялось в Волоколамске

В Волоколамском городском округе прошло заключительное в этом году заседание окружного Совета депутатов с участием представителей Мособлдумы. На встрече обсудили план приватизации муниципального имущества на ближайшие три года, рассмотрели вопрос о назначении помощника депутата и другие темы.

Заседание посетили депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова. Они поздравили народных избранников с наступающим Новым годом и Рождеством. Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова поблагодарили депутатов из Волоколамска за помощь бойцам специальной военной операции и членам их семей, вручили почетные грамоты и благодарности.

На заседании рассмотрели вопрос установления в следующем году величины порогового значения доходов и стоимости имущества для признания граждан малоимущими и предоставления в социальный найм муниципальных помещений, затронули тему утверждения прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа на 2025–2027 годы и обсудили возможность назначения помощника депутата.

Отметим, что с начала работы Совета депутатов второго созыва прошло восемь заседаний, депутаты Волоколамского городского округа приняли 54 решения.