Пошлины на ячмень снизили в Подмосковье на 42%

Ячмень — одна из самых популярных зерновых культур. Его используют в кормах для скота, производстве муки, перловой и ячневой круп, а также пивоваренного солода. С 5 марта в России снизилась экспортная пошлина на ячмень — с 1 169,2 до 680,9 рублей за тонну. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

Российский ячмень поставляют в Саудовскую Аравию, Иран, Китай, Тунис, Алжир и другие страны. При этом, экспортные пошлины на пшеницу и меслин снизились меньше — с 2 742,6 до 2 177,7 рублей за тонну.

В ведомстве напомнили, что в регионе тоже выращивают ячмень. В прошлом году здесь собрали более 57 тысяч тонн. Среди крупнейших производителей — «Красная звезда», «Сельхозпродукты» и «СП Нива».