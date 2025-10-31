Пошел на передовую после брата. Андрей Воробьев навестил семью героев СВО в Волоколамске
Андрей Воробьев напомнил семьям бойцов СВО о региональной поддержке
Братья Олег и Вячеслав из Волоколамска — бойцы СВО. Один из них сейчас находится в отпуске, но уже через несколько дней вновь вернется на передовую. С семьей военнослужащих пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил о возможности получить выплаты, социальное обслуживание и психологическую поддержку.
«Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой», — сказал глава региона.
Старший сын Олег был мобилизован в 2022 году. Его младший брат Вячеслав отправился на передовую двумя годами позже, подписав контракт с Минобороны.
«Я пошел в зону СВО, потому что у меня там и брат, и друзья — тоже хотел долг Родине отдать. В первое время было очень непривычно, все-таки ты попадаешь туда, где идут бои, гибнут люди. Но постепенно свыкся — кто, если не мы будем защищать Отчизну», — рассказал он.
В Подмосковье участники спецоперации получают 75 видов поддержки. Это выплаты, социальное обслуживание, психологическая помощь и многое другое.
По поручению губернатора компания «Мособлгаз» обеспечила семью из Волоколамска газом, подведя коммуникации к их дому в селе Ильинское. До этого, по словам мамы героев Лидии, приходилось отапливать постройку дровами.
Андрей Воробьев напомнил, что программу социальной газификации запустили по поручению президента. Она дала возможность людям получить доступ к коммуникациям бесплатно.
«Мы по этой программе газифицируем много населенных пунктов в Московской области. Топить дровами и газом — две большие разницы. Поэтому будем обязательно эту программу продолжать», — сказал Воробьев.