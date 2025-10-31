Пошел на передовую после брата. Андрей Воробьев навестил семью героев СВО в Волоколамске

Братья Олег и Вячеслав из Волоколамска — бойцы СВО. Один из них сейчас находится в отпуске, но уже через несколько дней вновь вернется на передовую. С семьей военнослужащих пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Он напомнил о возможности получить выплаты, социальное обслуживание и психологическую поддержку.

«Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой», — сказал глава региона.

Старший сын Олег был мобилизован в 2022 году. Его младший брат Вячеслав отправился на передовую двумя годами позже, подписав контракт с Минобороны.

«Я пошел в зону СВО, потому что у меня там и брат, и друзья — тоже хотел долг Родине отдать. В первое время было очень непривычно, все-таки ты попадаешь туда, где идут бои, гибнут люди. Но постепенно свыкся — кто, если не мы будем защищать Отчизну», — рассказал он.