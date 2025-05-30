Посевную кампанию в Уваровском колхозе Можайского округа завершили на 60%

Здесь планируют выращивать традиционные культуры — ячмень, пшеницу, горох и другие сельскохозяйственные растения.

Аграрии сразу же приступили к работе с наступлением благоприятных условий, и сейчас темпы посевной очень высокие. Уже засеяно примерно 60% от запланированной площади. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе механизаторов и всего коллектива. Рабочий день длится с утра до вечера, при этом для работников организованы обеды и полдники прямо в поле.

«Уже засеяно больше половины от всей запланированной площади полей. Работа ведется безостановочно, все силы брошены на завершение в срок. Погодные условия немного затянули нашу работу — посевная продлена до июня. Мы надеемся, усилия всего коллектива оправдаются, и год будет урожайным», — рассказал директор колхоза Александр Медведев.

Для обеспечения оптимальной густоты всходов используется около 250 килограммов семян на гектар. Специалисты строго придерживаются агротехнических требований, что гарантирует качественный посев и будущий урожай.