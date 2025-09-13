Посевная кампания началась в Зарайске

В Зарайском округе активно продолжается посевная кампания под урожай следующего года. Аграрии сажают семена пшеницы и рапса, чтобы растения успели укорениться до наступления зимы.

Потенциал местных сельхозпредприятий направлен на обеспечение успешного урожая в 2026 году. В кампании принимают участие шесть сельхозпредприятий района, что подчеркивает важность коллективной работы для достижения общей цели. Их задача — засеять озимыми культурами площадь более 24 тысяч гектаров. Наибольшие участки осваивают «Туламашагро» и «Сельхозпродукты».

«Аграрии используют каждый погожий день. На сегодняшний день уже засеяно более 10 тысяч гектаров земли, из которых зерновыми культурами занято более четырех тысяч гектаров. Работы продолжаются, и сев рапса близится к завершению», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Таким образом, Зарайский округ демонстрирует активный подход к посевной кампании, что создает надежды на успешный урожай в будущем году.