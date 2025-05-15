Посевная кампания началась в Воскресенске

К посевным работам приступили сельскохозяйственные предприятия «Воскресенское», «Агрофорвард», «Мария» и «Родина». В этом году планируется засеять 9985 гектаров земли.

В настоящее время сотрудники предприятия «Воскресенское» высаживают в окрестностях деревни Муромцево пшеницу, ячмень, овес, рапс и сою. Кроме того, 232 гектара в Воскресенске будут заняты однолетними травами, которые используются в качестве корма для скота.

Посевные работы на полях городского округа Воскресенск проводятся с соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических норм. Перед посевом поля были удобрены для обеспечения оптимальных условий роста сельскохозяйственных культур. Воскресенские аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, в том числе техникой и топливом.

Работы проходят в штатном режиме, завершить их планируют к началу июня.