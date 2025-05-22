Посев хвойных деревьев завершится в лесном питомнике Дмитрова к концу мая

Профильные специалисты завершают посев семян в лесных питомниках Дмитрова. Они должны провести все работы до конца весны.

В этот период рабочие готовят почву, обрабатывают семена и проводят сам посев. Они используют минеральные удобрения.

«Все мероприятия проводятся по графику. К концу мая все работы по посеву в питомниках будут завершены», — добавил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Семена будут выращивать в питомнике два-три года. Затем их можно будет использовать для проведения лесовосстановления Подмосковья в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов».

«Лесные питомники — это основа будущего экологического благополучия нашего региона. Каждое посаженное дерево — это вклад в здоровье наших лесов и чистый воздух для следующих поколений», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.