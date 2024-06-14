Посетителям МФЦ в Одинцове напомнили правила дорожного движения

Представители Одинцовской Госавтоинспекции посетили многофункциональный центр и провели беседу в рамках социального проекта «Некуда спешить». Они напомнили посетителям и сотрудникам центра о важности соблюдения правил дорожной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали всех быть максимально внимательными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения и избегать опасных маневров на дороге. Они подчеркнули, что важно выбирать скорость в соответствии с окружающими условиями, включая погоду, и контролировать ее соблюдение.

Всем участникам встречи вручили информационные брошюры на тему безопасности на дорогах, а также пожелали всем быть внимательными и аккуратными на дороге.

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