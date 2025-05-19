Посетителям МФЦ Подмосковья напомнили правила безопасного использования самокатов

С начала мая сотрудники Госавтоинспекции посещают многофункциональные центры Подмосковья, чтобы рассказать жителям о правилах безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Акция уже прошла в Рузе, Балашихе, Чехове, Серпухове и Дубне.

Специалисты объясняют посетителям правила безопасного использования электросамокатов, гироскутеров и другого современного транспорта, рассказали в областном Мингосуправления. Они напоминают жителям правила дорожного движения, акцентируя внимание на пересечении проезжей части и поведении рядом с жилыми домами.

Посетителям МФЦ также вручают информационные памятки с рекомендациями по безопасному использованию средств передвижения, а также световозвращатели.