Подопечные соццентра «Волоколамский» побывали на выставке картин Саврасова

8 апреля получатели услуг отделения социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский» посетили выставку картин художника Алексея Саврасова. Мероприятие организовал ГБУК МО «Музей „Новый Иерусалим“». В экскурсии приняли участие 14 человек.

В Музее «Новый Иерусалим» 23 декабря 2025 года открылась выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию со дня рождения живописца Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897). Выставка представляет многогранное творчество художника и проводит параллели с произведениями других эпох.

В экспозицию вошли 66 работ — картины Саврасова, полотна пейзажистов XIX–XXI веков, а также произведения современных авторов. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько.

Одна из участниц экскурсии, Ольга Валерьевна Белых, поделилась своими эмоциями: «Мне очень понравилась эта экскурсия. Выставка — супер! Много картин и инсталляций, посвященных художнику. А также много других авторов работ. Впечатлило!»

Посещение музеев и выставок развивает у ребят эстетическое восприятие, создает новые нейронные связи и дарит положительные эмоции.