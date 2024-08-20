Акция в поддержку бойцов СВО пройдет в кинотеатрах Ногинска

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Кинотеатры в Ногинске присоединились к акции благотворительного фонда «Фея», которая приурочена ко Дню флага России. Теперь любой посетитель кинозалов в торговых центрах «Рассвет» и «Ногинский» вместо оплаты билета может перечислить средства на поддежку бойцов СВО.

До 22 августа в кинотеатрах зрители смогут посмотреть фильмы без покупки билета. Для этого нужно принять участие в благотворительной акции — перечислить в фонд «Фея» не менее 50% от стоимости билета. Первые итоги акции подведут 22 августа на патриотическом фестивале «СВОи» в Центральном парке Ногинска.

Коллектив и арендаторы торговых центров «Ногинский и „Рассвет“ решили также поддержать благотворительную акцию. Каждый перевел по QR-коду денежные средства для военнослужащих.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Отметим, что 21 августа в кинотеатр «Рассвет» пригласят семьи участников СВО на бесплатный кинопоказ. Также для детей проведут игровую программу.

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