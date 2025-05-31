Посещение лесов ограничили в Одинцове из-за риска пожаров

Режим ограничения пребывания в лесах введен по всему Подмосковью в связи с установлением четвертого класса пожарной опасности. Требования действуют до 3 июня.

Запрещается разводить в лесах костры. Въезд транспортных средств в лесные массивы заблокирован — дороги уже перекрыты шлагбаумами.

Усиливается патрулирование территорий сотрудниками правоохранительных органов и специалистами лесной охраны. Контроль осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер и системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильной связи.

Поджог, который привел к лесному пожару, влечет уголовную и административную ответственность: штрафы, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Напоминаем, при обнаружении лесного пожара немедленно сообщите о происшествии единому номеру экстренных служб «112».