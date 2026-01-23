Поселок Загорянский очистили от снега

Коммунальные службы округа отчитались о завершении масштабных работ по уборке снега в поселке Загорянский. Особое внимание было уделено улице Димитрова, где специалисты полностью очистили от снежных завалов не только проезжую часть, но и парковочные карманы, придомовые территории, а также площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Прошедшая неделя стала решающей в борьбе с последствиями снегопадов. На первом этапе силы дорожных служб были сконцентрированы на «артериях» округа: магистралях, центральных улицах и подъездах к социально значимым объектам. После того как движение по основным дорогам было стабилизировано, акцент сместился на внутриквартальные проезды, тротуары и дворы.

Администрация муниципалитета отмечает, что работа ведется по строгому графику. Важным условием качественной уборки остается взаимодействие с жителями: на информационных стендах подъездов заранее размещаются графики очистки с просьбой временно переместить припаркованные автомобили.

С начала января темпы вывоза снега в округе остаются рекордно высокими: на специализированные полигоны отправлено около 17 тысяч кубометров снежных масс, из 843 километров дорог округа очищено уже 790 километров, пешеходные зоны и тротуары приведены в порядок на 98%, работы во дворах и на общественных территориях выполнены более чем на 86%.