Поселок дома отдыха «Владимира Ильича» благоустроят в Солнечногорске в мае

Поселок дома отдыха «Владимира Ильича» под Солнечногорском благоустраивают после ремонта теплосетей и водопровода. До 20 мая восстановят асфальтобетонное покрытие и теплокамеры.

Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин провел инспекцию состояния дорог, тротуаров и детских площадок, а также пообщался с местными жителями. Его сопровождали представители ресурсоснабжающих организаций, которые занимались работами на сетях: замдиректор «Имущественного комплекса ЖКХ» Александр Новиков и директор «Газпром теплоэнерго Московской области» Александр Шевченко.

«Они дали гарантии, что работы по благоустройству будут до 20 мая выполнены. Мы это запротоколировали. Вместе с жителями обследовали территорию. Есть вопросы по детской площадке, освещению, тротуарам. Есть замечания к работе управляющей организации. Все обращения взяли на контроль и проведём ещё одну встречу, чтобы рассказать жителям о проделанной работе», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.