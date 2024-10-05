Поселок для врачей в богородском Обухове построят до конца года

В Богородском округе продолжается реализация проекта губернатора «Поселки для врачей». Первый в регионе поселок в Обухове готов на 95%.

В поселок для врачей переедут как уже работающие медики, так и новые специалисты, которые пополнят штат медучреждений Богородского округа. Работы по строительству стартовали два года назад.

Всего 185 медспециалистов получат землю в этом поселке. Каждому врачу предоставят по восемь — десять соток в безвозмездное пользование. Сейчас здесь монтируют системы водоснабжения и газоснабжения. Также строители благоустраивают детские площадки и прилегающие территории.

«Контрактом предусмотрено до конца года завершить работы, мы будем идти с опережением. Сейчас уже находимся на стадии завершения — 95% готовность», — сказал первый заместитель генерального директора подрядной организации максим Трегубов.

Расположение поселка очень удобное. Рядом не только место работы, но и школы и детские сады, есть прямой выезд на Горьковское шоссе.

«Мы предусмотрим и обязательно сделаем разворотную площадку для автобуса, который отвозил бы детей в учебные учреждения», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Масштабный социальный проект «Поселки для врачей» — это инициатива губернатора Андрея Воробьева. Кроме Богородского округа его реализуют в Сергиевом Посаде, Домодедове и Ступине.

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