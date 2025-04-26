Поселку Уваровка в Можайске присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести»

На заседании Московской областной Думы поселку Уваровка в Можайском округе присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Это решение приурочено к 80-летию Великой Победы.

Ожесточенные бои и сопротивление партизанских отрядов проходило на территории поселка Уваровка в годы Великой Отечественной войны. С октября 1941 по январь 1942 года он находился в оккупации, но жители не сдались.

«Решение о присвоении звания не только признает заслуги местных жителей, оказывавших сопротивление врагу в тяжелые времена, но и служит символом единства и патриотизма», — отметил глава Можайского округа.