Поселку Уваровка в Можайске присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести»

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

На заседании Московской областной Думы поселку Уваровка в Можайском округе присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Это решение приурочено к 80-летию Великой Победы.

Ожесточенные бои и сопротивление партизанских отрядов проходило на территории поселка Уваровка в годы Великой Отечественной войны. С октября 1941 по январь 1942 года он находился в оккупации, но жители не сдались.

«Решение о присвоении звания не только признает заслуги местных жителей, оказывавших сопротивление врагу в тяжелые времена, но и служит символом единства и патриотизма», — отметил глава Можайского округа.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Одной из героинь того времени стала разведчица Александра Дрейман. Она организовывала диверсии, поддерживала связь с подпольем и уничтожала вражескую технику.

«Присвоение почетного звания — это наша благодарность и поклон тем, кто сражался за каждую пядь родной земли. Поздравляю жителей с этим значимым событием!» — сказала депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

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