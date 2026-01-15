Поселковый дом культуры открылся после капитального ремонта в Коломне

Дом культуры в поселке Радужный городского округа Коломна начал работу после завершения капитального ремонта. Изменения заметны уже с первого шага.

Гостей встречает новая светлая и просторная раздевалка, а в фойе царит атмосфера домашнего уюта — стены окрашены в стильные тона, для комфортного ожидания установлены мягкие диваны. Детские кружки переехали в обновленные светлые помещения с современным интерьером. В зрительном зале появилось профессиональное световое оборудование, а сцена выглядит более нарядной и торжественной благодаря новым изящным кулисам.

Важным техническим дополнением стала профессионально оборудованная студия звукозаписи. Кроме того, в ходе ремонта санузел полностью адаптировали для маломобильных посетителей.

«Теперь это современное и эстетичное пространство, где созданы все условия для качественного отдыха и творческой самореализации. Площадка готова к проведению самых масштабных и статусных мероприятий, а стильный логотип „dk.mosreg“, который украсил зрительный зал, подтверждает, что дом культуры „Радуга“ идет в ногу со временем и соответствует высоким региональным стандартам», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа.