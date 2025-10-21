Посадку тюльпанов начали в парках и скверах Лобни

В этом сезоне в Лобне высадили более десятка тысяч цветов, деревьев и кустарников. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Тюльпаны сажают именно в октябре, чтобы до холодов луковицы успели укорениться, запастись питательными веществами и зацвести раньше всех — уже к майским праздникам.

Цветы высадили у обелиска «Знамя», в сквере 40 лет Октября. Сначала специалисты подготовили клумбы: пропололи и взрыхлили землю.

В традиционной цветочной акции приняли участие глава города Анна Кротова, депутаты и волонтеры.