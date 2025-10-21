Посадку тюльпанов начали в парках и скверах Лобни
В этом сезоне в Лобне высадили более десятка тысяч цветов, деревьев и кустарников. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Тюльпаны сажают именно в октябре, чтобы до холодов луковицы успели укорениться, запастись питательными веществами и зацвести раньше всех — уже к майским праздникам.
Цветы высадили у обелиска «Знамя», в сквере 40 лет Октября. Сначала специалисты подготовили клумбы: пропололи и взрыхлили землю.
В традиционной цветочной акции приняли участие глава города Анна Кротова, депутаты и волонтеры.
«Надо помогать. Если ты хочешь жить в красивом городе, где будут расти цветы, красивые деревья, то надо, конечно, принимать в этом участие», — отметила волонтер Арина Попова.
Помимо тюльпанов, городские клумбы украшают цинии, сальвии, ирисы, спиреи, бегонии и крокусы, которые добавляют яркости скверам, паркам и улицам Лобни.