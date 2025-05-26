Посадка летних растений началась в Реутове

Масштабная летняя посадка растений сменит весенние тюльпаны.

«В этом году выбрали для украшения клумб декоративный колиус. Он хорошо адаптирован к особенностям нашего городского климата. В общей сложности высадим почти 50 тысяч однолетних растений», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Цветники появятся на въезде в северную часть Реутова, у здания Водоканала, в Центральном парке и на разворотном круге в южной части города. Также цветами украсят территорию у станции МЦД-4, памятника «Колокол», Троицкого храма, сквера на улице Ленина и напротив здания МЧС.

Работа проводят в рамках месячника чистоты. Помимо этого, в Реутове посадили более тысячи деревьев и кустарников.