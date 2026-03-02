Полуразрушенное здание в Звенигороде восстановят для открытия чайной

Полуразрушенный дом в историческом центре Звенигорода восстановят. Там планируют открыть чайную, стилизованную под завещение общепита XIX века.

Как сообщили в Мособлархитектуре, здание пришло в ветхое состояние, и теперь оно обретет новую жизнь. В нем планируют открыть кафе или ресторан с аатмосферой традиционной русской чайной середины XIX века.

В рамках проекта в здании проведут ремонт с возведением открытых веранд.

«В основе архитектурного решения лежит современное прочтение образа старинной усадьбы. Дом гармонично впишется в историческую ткань Звенигорода, сохраняя масштаб и узнаваемые черты дореволюционной застройки», — рассказали в ведомстве.