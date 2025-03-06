Портреты защитников Отечества разместят в автобусах Подмосковья

В Подмосковье собирают истории о семейных героях Великой Отечественной войны и их фото. Их разместят в общественном транспорте в рамках акции «Бессмертный полк» к 80-летию Победы. С 1 по 12 мая в подмосковных автобусах появятся плакаты с фотографиями защитников Отечества и тружеников тыла.

«Акция по размещению плакатов в общественном транспорте с фотографиями жителей Подмосковья, защищавшими Родину, призвана рассказать реальные истории героев, напомнить о важности подвига наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, поэтому невозможно не поддержать такую инициативу», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Жители могут отправить организаторам информацию о своих родственниках — участниках войны, тружениках тыла, узниках концлагерей или детях войны. Можно указать фамилию, имя, отчество, годы жизни, воинское звание, а также приложить фото и рассказать о боевом или трудовом пути.

«Третий год подряд проводим „Бессмертный полк“ в общественном транспорте и получаем много положительных отзывов от жителей. Более 2,5 тысячи портретов ветеранов были размещены в автобусах в прошлом году», — добавил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Акцию организовали при поддержки «Бессмертного полка России» в Подмосковье и АНО «Мой выбор» совместно с «Мострансавто» и правительством региона. Проект реализуют на средства грантов. С подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте.