Портреты ветеранов разместят в автобусах Подмосковья на акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» пройдет в автобусах Подмосковья в третий раз. В машинах разместят портреты участников Великой Отечественной войны. Поделиться историей своего семейного героя можно до 14 апреля.

Портеры героев будут размещены на рейсовых автобусах с 1 по 12 мая. Принять участие в акции может любой желающий. Сбор фотографий и историй продлится до 14 апреля, рассказал руководитель регионального штаба «Бессмертного полка», представитель комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Подмосковья Валерий Анисимов.

«В этот памятный год постараемся разместить плакаты с нашими героями-земляками в шести тысячах автобусов, которые будут курсировать во всех округах Московской области», — сказал он.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму.

Акцию проведут при поддержке правительства Подмосковья в рамках регионального проекта «Герои русских побед».