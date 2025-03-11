Портреты участников ВОВ из Подмосковья разместят в автобусах к 80-летию Победы

В честь 80-летия Великой Победы «Мострансавто» проведет акцию «Бессмертный полк». С 11 марта компания принимает фотопортреты участников ВОВ и тружеников тыла. Изображения героев разместят в салонах автобусов в мае.

Портреты тех, кто защищал нашу родину, будут «сопровождать» пассажиров в салонах по маршрутам в разных городах Московской области с привязкой к городским округам, где проживают семьи героев войны или откуда они уходили на фронт.

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции. Для этого необходимо направить информацию на электронную почту oprosmta@yandex.ru до 24 марта. В письме нужно прикрепить снимки родственников-героев, указать ФИО, даты жизни (если известны) и городской округ, где разместить фотопортрет.

Организаторы обращают внимание, что заявка к участию принимается в одном сообщении. Все данные и вложения компания просит перепроверить и указать сразу.