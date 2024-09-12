Выставка графических портретов участников СВО открылась в Красногорске

Передвижная выставка графических портретов участников СВО «Уголь Донбасса» открылась во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Экспозиция уже побывала в более 35 городах России.

Автор проекта — известный портретист России Сергей Марченко. Экспозиция состоит из 14 фотокопий черно-белых графических работ, на которых изображены реальные участники специальной военной операции на Украине.

СВО дала импульс к появлению новых произведений искусств, отражающих гражданскую позицию народа. В портретах Сергей Марченко изобразил тонкое понимание внутреннего мира человека. Об этом рассказал сам автор.

«Николай „Чудотворец“ — 52-летний ополченец из Москвы. Дома остались две дочери, ставшие несколько месяцев назад сиротами. Вдохновила его богатырская внешность, идущая от сильного внутреннего мира. Одним из образов является тень от воротника, напоминающая силуэт птицы, устремленной к небу. Еще один из донецких ополченцев — позывной „Правда“, который защищает свою родину уже несколько лет. Повидал многое… Это чувствуется во взгляде. Его солдатская панама напоминает мушкетерскую шляпу, являющуюся для большинства зрителей культурным кодом справедливости», — рассказал автор проекта Сергей Марченко.

Портреты — живая память о тех, кто воевал в зоне специальной военной операции.

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