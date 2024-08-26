Портреты героев СВО разместили на фасадах домов в 4 округах Подмосковья

В Московской области увековечивают память участников специальной военной операции, создавая их портреты на фасадах многоквартирных домов. Муралы и граффити, посвященные героям, появились в различных городских округах региона.

Портрет майора Алексея Осокина разместили на торце дома № 18 на улице Северная в Орехово-Зуевском городском округе, где проживают его родители. Также в городском округе Кашира на стене пятиэтажного здания на Садовой улице появился арт-объект, посвященный всем солдатам, погибшим в зоне специальной военной операции.

Весной этого года в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа открыли новый мурал, ставший уже третьим граффити с изображением участника специальной военной операции на территории муниципалитета. 7 сентября в Балашихе представят новый мурал в микрорайоне Железнодорожный, приуроченный ко Дню города. На стене дома № 9к2 на Луговой улице разместят портрет военного корреспондента и жителя Балашихи Семена Еремина.

Для создания граффити необходимо сначала разработать эскиз, учитывающий архитектурные особенности здания. Затем проводят общее собрание собственников многоквартирного дома для согласования проекта с жителями. Завершает процесс согласование с администрацией местного самоуправления.

Инициатива «Лица Героев» получила широкий отклик от жителей Подмосковья. Этот проект позволяет навсегда сохранить в памяти портреты воинов, являющихся образцом для молодежи, на муралах, памятных досках и в сердцах людей.