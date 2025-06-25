Портрет защитника Брестской крепости выложили из горящих свечей в Луховицах
Муниципалитет присоединился к всероссийской акции «Огненные картины войны». Из 5 тысяч свечей участники выложили портрет защитника Брестской крепости Ивана Зубачева.
На укладывание свечей по чертежу и зажжение ушло шесть часов. Помимо портрета офицера, была выложена надпись «Луховицы помнят».
«Люди с нетерпением ждут такие акции. Каждый год приходят, приводят детей, показывают и рассказывают о наших героях, с удовольствием участвуют», — рассказала руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа, лидер луховицких молодогвардейцев Ирина Каштан.
Иван Зубачев родился в селе Подлесная Слобода 15 февраля 1898 года. Там же окончил школу, работал на Коломенском машиностроительном заводе. Участвовал в Гражданской войне, а затем, будучи красноармейцем, пошел на Советско-финскую. С мая 1941 года полк Зубачева дислоцировался в Брестской крепости, там офицер и его бойцы приняли на себя первый удар, который немецкая армия нанесла по Советскому Союзу. Зубачев был ранен и попал в плен. Умер в июле 1944 года в застенках фашистского лагеря для военнопленных. Орденом Отечественной войны первой степени герой был награжден посмертно.
В завершении акции ее участники почти память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.