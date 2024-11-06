Портрет участника СВО из Можайска представили на выставке в Донбассе

В экспозиции «Уголь Донбасса» представлено 20 графических портретов бойцом подразделений «Эспаньола», «Гора», командира танка 150-й мотострелковой дивизии «Борода», ополченца из Иванова с позывным «Хоттабыч», жительницы Лисичанска Зинаида Калашникова и многих других.

Среди героев СВО будет и изображение Максима Грабовского из Можайска. Он отправился на фронт в марте 2022 года, служил на боевой машине УР-77, уничтожил укрепленные районы противника и разминировал территории. Максим получил тяжелое ранение. После реабилитации снова отправился воевать, но уже в составе штурмового отряда. Позже принял командование подразделением, освобождавшим Артемовск в ДНР и соседние территории. Там он получил уже второе боевое ранение.

Максима Грабовского дважды наградили Орденом Мужества Указом президента России Владимира Путина. Медаль «За освобождение Артемовска» ему присвоили Указом временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в июне 2023 года.

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