Портрет среднестатистического должника по алиментам составили в Подмосковье

Сейчас в Московской области насчитывается более 22 тысяч должников. Чаще всего алименты не платят мужчины в возрасте от 35 до 44 лет. Женщин-должниц значительно меньше — чуть более трех тысяч. Среди них большинство — жительницы Подмосковья от 31 до 47 лет.

Больше всего неплательщиков живет в Балашихе, Одинцове, Раменском, Подольске, Мытищах и Люберцах.

Напомним, проверить, есть ли задолженность по алиментам, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов или на портале госуслуг.