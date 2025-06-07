Портрет поэта Иосифа Бродского украсил набережную Менделеева в Дубне

Дубна стала одним из 85 городов мира, где к юбилею поэта и драматурга Иосифа Бродского появился его граффити-портрет. Художник-урбанист из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов изобразил его на набережной Менделеева.

Как рассказал мастер, таким образом он отмечает 85-летие Иосифа Бродского.

«Проект стартовал еще во время предыдущего юбилея поэта, но был уничтожен. В этот раз я решил не ограничиваться одним Иосифом, а сделаю сразу 85 портретов по всему миру, чтобы где-то до него не дотянулась рука завхоза», — пояснил Олег Лукьянов.

Проект стартовал в Рязани, а затем добрался и до Москвы. Дубна стала третьим городом, где появился портрет Иосифа Бродского. Олег Лукьянов называет свои работы цифровыми фресками. Они выполнены с учетом колорита каждого города. Так, в портрете поэта в Дубне есть отсылка к науке.

«Иосиф Бродский здесь как символ ядерных стихов, ядерной энергетики и всего самого ядерного в хорошем смысле этого слова», — отметил художник.

Он также добавил, что его работы появятся также в Новосибирске, Омске, Иркутске, Ярославле, Владимире и других городах.