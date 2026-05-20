Картину из собрания «Нового Иерусалима» представят в ГМИИ имени Пушкина

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что одну из лучших картин собрания Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» — «Портрет княгини Барятинской М. Ф. с дочерью Ольгой» кисти французского художника Робера Лефевра — можно будет увидеть на выставке «Князья Барятинские. Искусство для наследников» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Недавно этот портрет украшал экспозицию «Все это она» в музее «Новый Иерусалим», а до этого был частью постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII–XX веков».

Проект «Князья Барятинские. Искусство для наследников» создан совместно ГМИИ им. А. С. Пушкина, Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки, Курским областным краеведческим музеем и его филиалом — Рыльским краеведческим музеем.

Выставка продолжает 25-летнюю традицию проектов о выдающихся династиях коллекционеров и открывает зрителю еще одно имя в истории русской культуры и собирательства — князей Барятинских.

Кроме портрета княгини Марии Барятинской, в экспозиции представлен «Портрет великого князя Константина Николаевича» из собрания музея «Новый Иерусалим».

