Портативный бронхоскоп установили в больнице в Орехово-Зуеве

Портативный бронхоскоп поступил в первый филиал Орехово-Зуевской больницы. Аппарат установили в отделении анестезиологии и реанимации.

Устройство уже готово к широкому применению.

«Новый портативный бронхоскоп значительно облегчит работу врачей-реаниматологов и повысить качество оказываемой медицинской помощи. Главное преимущество — мобильность. Раньше реаниматологам приходилось везти тяжелого пациента в эндоскопическое отделение, теперь сложные манипуляции проводятся прямо у постели. Это критически важно, когда счет идет на минуты», — пояснила анестезиолог-реаниматолог Юлия Брычева.

Портативный мобильный бронхоскоп будут применять для интубаций в случае нестабильной гемодинамики у пациентов, при отеке гортани, во время процедур для людей с лишним весом или с фиксированным шейным отделом позвоночника.

Кроме того, его смогут использовать для санации трахеобронхиального дерева.

Устройство стоимостью свыше полутора миллионов рублей приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.