Квест по сказкам Пушкина провели для гимназистов в Лобне

В Центральной библиотеке Лобни прошел квест для учеников Православной гимназии. Ребята вспоминали сказки Пушкина, разгадывали загадки и создавали рисунки.

Квест устроили в честь 225-летия со дня рождения поэта. Школьники проходили станции, где читали отрывки из сказок, узнавали героев и решали ребусы. Игру завершили творческим заданием — каждый нарисовал иллюстрацию к любимому произведению. Школьники остались довольны познавательным квизом.

Центральная библиотека ждет гостей на культурные мероприятия. Она находится на улице Чехова, дом 5, и работает со вторника по воскресенье с половины двенадцатого утра до восьми вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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