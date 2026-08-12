Портал «Цифровой регион» посетили более 85 тысяч раз с начала 2026 года

С начала 2026 года всероссийский портал «Цифровой регион» привлек внимание более 85 тысяч пользователей. Платформа помогает регионам быстро находить и внедрять проверенные цифровые практики, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, главная задача портала — предоставить региональным командам проверенные инструменты. «Портал "Цифровой регион" стал открытой витриной лучших ИИ-практик», — подчеркнула она. Это позволяет экономить ресурсы и время, быстро адаптируя успешные ИТ-решения под задачи конкретного региона.

Чаще всего региональные команды и эксперты интересовались проектами на основе компьютерного зрения и голосовыми помощниками. Эти технологии помогают автоматизировать взаимодействие с жителями, ускоряя поиск информации и осуществляя мониторинг в режиме 24/7 без участия человека.

На данный момент на платформе собрано 480 ИИ-решений от 73 регионов-участников. Каталог охватывает ключевые отрасли государственного и муниципального управления: от здравоохранения, транспорта и ЖКХ до безопасности. Удобная навигация позволяет изучать опыт со всей страны по сферам применения и технологическим направлениям.

Платформа «Цифровой регион» развивает единое пространство цифровой трансформации, объединяя практики Московской области и передовые разработки других регионов России. Подать заявку на размещение проекта или запросить внедрение технологии можно через личный кабинет на портале. Также портал служит источником для формирования ИИ-рейтинга регионов.

Подробнее о платформе можно узнать по ссылке: [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/digital/68/517).