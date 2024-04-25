Портал «Свадьба в Подмосковье» запустят к лету | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 23:26 Портал «Свадьба в Подмосковье» запустят к лету Мария Шматкова

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Министерство социального развития Московской области объявило о запуске нового проекта — портала под названием «Свадьба в Подмосковье». Он заработает уже в мае.

По словам заместителя министра социального развития Московской области Антона Жицкого, молодожены теперь могут подать заявку на выездную регистрацию в любой точке Подмосковья, при условии, что выбранная локация соответствует морально-этическим стандартам и находится в пределах региона.

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Руководитель свадебного агентства Олеся Тимохович считает, что портал будет пользоваться огромным успехом у молодоженов, которые давно ждали такой сервис. Она также отметила, что выездная регистрация может быть бесплатной для пар, если выбранная ими локация входит в предложенные Главным управлением ЗАГСа по Московской области.

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