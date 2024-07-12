Портал «Добродел» поможет получить документы для путешествия с питомцем

Владельцы домашних животных, которые хотят уехать в путешествие со своим питомцем, могут подготовить документы на перевозку в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

На «Доброделе» можно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 — документ нужен для путешествий с животным. Понадобится заполнить онлайн-форму и выбрать подходящую государственную ветклинику. На приеме специалист осмотрит питомца и выдаст свидетельство.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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