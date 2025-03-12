Портал для родителей и медиков Подмосковья отметил вторую годовщину

Проект «Детство» — уникальный онлайн-ресурс для родителей и врачей. Его разработал научно-исследовательский клинический институт детства вместе с Минздравом Московской области.

«На протяжении двух лет мы ежедневно публикуем новости, памятки, видеокурсы и статьи», — рассказывает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Портал служит верным помощником в заботе о здоровье и развитии детей. Раздел сайта многообразен. На нем можно узнать все: от прикрепления новорожденного к поликлинике до психологической поддержки подростка перед ОГЭ и ЕГЭ.

Врачи на портале могут прочитать о важных мероприятиях в сфере медицины, о появлении новых законов или обновлениях клинических рекомендаций. Также медикам доступны лекции по болезням, которые встречаются в педиатрической практике.

За два года сайтом воспользовались почти 447 тысяч раз. Количество уникальных пользователей составило порядка 319 тысяч. Кроме того, за это время проект «Детство» успел стать неоднократным лауреатом медицинских премий и конкурсов.