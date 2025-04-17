Порт в Коломне построит плавучий госпиталь для Ханты-Мансийского округа

«Порт Коломна» завершает строительство плавучего госпиталя по заказу Ханты-Мансийского автономного округа. Судно будут использовать для обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах.

«На предприятии более 10 лет существует полномасштабное судостроительное производство со своим конструкторским бюро. Плавучий госпиталь — один из последних проектов наших инженеров и конструкторов», — отметил генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.

Водоизмещение корабля — 736 тонн. Его планируют спустить на воду уже этим летом.

Плавучую клинику осмотрел главный врач Коломенской больницы Николай Макаров. По проекту команда госпиталя будет состоять из 12 членов экипажа и 25 медицинских работников, обслуживающих пациентов отдаленных территорий. Судно создают с небольшой посадкой, чтобы экипаж мог причалить в поселках, расположенных на мелководных реках северных регионов России.

«Проект впечатляет — это плавучий госпиталь, который будет обслуживать пациентов в отдаленных уголках России, где нет стационарных медицинских пунктов. Счастлив был прикоснуться к истории создания такого грандиозного судна», — поделился впечатлениями Николай Макаров.

В плавучем госпитале обустроят 20 кабинетов врачей, диагностические кабинеты с современным оборудование, в том числе тяжелым для проведения рентгенологических исследований, лабораторию. Такой корабль может находиться на автономном плавании месяц и пройти без дозаправки около пяти тысяч километров. На борту будут находиться врачи и средний медицинский персонал.