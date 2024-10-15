Строящийся в Коломне медицинский теплоход выйдет в первый рейс в 2026 году

На предприятии «Порт Коломна» продолжается строительство нового теплохода. Планируется, что медицинское судно отправится в первую навигацию в мае 2026 года.

Теплоход предназначен для использования в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа и рассчитан на экипаж из 26 медиков и 12 членов команды. Максимальная скорость судна составляет 24 километра в час, а его осадка — всего 1, 3 метра. Благодаря этому плавучая поликлиника сможет заходить в неглубокие притоки Иртыша и Оби.

Главный врач Центра профессиональной патологии ХМАО Николай Ташланов сообщил, что кораблестроители уже закончили сборку корпуса и надстроек основной и верхней палубы, присоединили корму и закрепили рулевую рубку. Сейчас специалисты производят установку иллюминаторов и рулевого комплекса и монтаж инженерных систем.

Ходовые и швартовые испытания теплохода намечены на лето 2025 года. После этого он совершит пробный рейс, а затем будет передан в порт Ханты-Мансийска.

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