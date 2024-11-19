Сегодня 14:56 «Вода дает преимущества». Уникальный порт для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье Андрей Воробьев: порт для речных грузовых перевозок построят в Дмитрове 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Андрей Воробьев

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Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос — огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Он поблагодарил руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко за сотрудничество. Сегодня Подмосковье и Росморречфлот подписали соглашение о развитии речной логистики на международном форуме «Транспорт России». «Смысл соглашения — в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале имени Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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Площадкой для логистического центра выбрали Дмитровский городской округ. Инвесторы готовы вкладывать средства не только в инфраструктуру порта, но и в смежные предприятия на площади 100 гектаров.

Мы с большой надеждой смотрим на перспективу развития. Речные перевозки, река-море становятся все более востребованными. Андрей Воробеьв

В Подмосковье насчитывается 35 причалов, включая 22 пассажирских и 13 грузовых. Есть два частных речных порта: в Коломне и Серпухове. Первый из них пропускает через себя по пять миллионов грузов в год, а второй — по миллиону. «Столичный регион огромнейший, потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и так далее. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», — заключил Андрей Тарасенко.

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Вместе с тем Московской области развивают три «сухих» порта — это контейнерные перевозки. Один находится в Наро-Фоминске, другой — в Богородском округе, третий — в Дмитрове. «Логичным продолжением возможностей экспорта, импорта, внутренней торговли является морской и речной транспорт. Будем осваивать и это направление», — добавил Андрей Воробьев.