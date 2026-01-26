Порядок проведения конкурса на должность главы городского округа утвердили в Химках

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Совет депутатов Химок провел ключевое заседание, на котором утвердил правила конкурса на должность руководителя округа. Также депутаты согласовали передачу земельного участка для строительства административного здания органов власти Подмосковья.

В ходе заседания с участием врио главы городского округа Инны Федотовой и депутата Госдумы Ирины Родниной депутаты утвердили Положение о конкурсе на пост главы Химок. Документ определяет требования к кандидатам, критерии их оценки и состав конкурсной комиссии.

«Утверждение конкурсной процедуры создаст открытую и прозрачную модель избрания главы Химок. Это важное решение для развития муниципалитета», — заявил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

На заседании также заслушали отчет начальника управления МВД России по округу Андрея Самсонова об итогах работы за 2025 год. В докладе отметили укрепление правопорядка и пополнение кадров ведомства.

Кроме того, Совет депутатов одобрил передачу земельного участка в собственность Московской области. Эта территория войдет в программу развития региона, которая предусматривает строительство административного центра для органов власти.

«Передача участка позволит реализовать важный инфраструктурный проект. Новое здание улучшит работу государственных служб и качество обслуживания жителей», — пояснил Сергей Малиновский.

Принятые решения направлены на усиление системы управления, повышение безопасности и комплексное развитие городского округа Химки.

