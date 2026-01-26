Порядок проведения конкурса на должность главы городского округа утвердили в Химках

Совет депутатов Химок провел ключевое заседание, на котором утвердил правила конкурса на должность руководителя округа. Также депутаты согласовали передачу земельного участка для строительства административного здания органов власти Подмосковья.

В ходе заседания с участием врио главы городского округа Инны Федотовой и депутата Госдумы Ирины Родниной депутаты утвердили Положение о конкурсе на пост главы Химок. Документ определяет требования к кандидатам, критерии их оценки и состав конкурсной комиссии.

«Утверждение конкурсной процедуры создаст открытую и прозрачную модель избрания главы Химок. Это важное решение для развития муниципалитета», — заявил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

На заседании также заслушали отчет начальника управления МВД России по округу Андрея Самсонова об итогах работы за 2025 год. В докладе отметили укрепление правопорядка и пополнение кадров ведомства.

Кроме того, Совет депутатов одобрил передачу земельного участка в собственность Московской области. Эта территория войдет в программу развития региона, которая предусматривает строительство административного центра для органов власти.

«Передача участка позволит реализовать важный инфраструктурный проект. Новое здание улучшит работу государственных служб и качество обслуживания жителей», — пояснил Сергей Малиновский.

Принятые решения направлены на усиление системы управления, повышение безопасности и комплексное развитие городского округа Химки.