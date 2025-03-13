Порядок после зимы наведут в Серебряных Прудах

В округе проводят работы по генеральной уборке, целью которой является приведение улиц, дорог и общественных пространств в порядок после зимнего периода. В наведении чистоты задействовано свыше 40 единиц специализированной техники.

На улицы округа вышли 150 работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство», которые приступили к выполнению поставленной задачи. Коммунальщики планируют очистить тротуары, дороги, площади, парки и скверы от накопившегося мусора, песка и грязи.

Помимо уборки, в планах коммунальных служб также значится ремонт дорог. Уже меньше чем через месяц рабочие приступят к восстановлению дорожного покрытия. В этом году в план ремонта вошло 25 километров дорог, расположенных в 17 населенных пунктах округа. Наряду с капитальным ремонтом отдельных участков дорог, будет проводиться ямочный ремонт, в том числе во дворах жилых домов.

Параллельно с ремонтом дорог специалисты начнут отмывать остановки общественного транспорта, дорожные знаки, памятники и арт-объекты от загрязнений, накопившихся за зимний период. Особое внимание уделят уборке улично-дорожной сети, которая будет проводиться в два этапа. Сначала специализированная техника полностью удалит дорожный смет, после чего поверхности будут тщательно промыты. Работы планируется проводить в вечернее и ночное время, чтобы не создавать неудобства для автомобилистов и пешеходов.